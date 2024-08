- Un ciclista muore in un incidente di camion a Plön

Un ciclista di 67 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un camion nel distretto di Plön e successivamente è deceduto in ospedale. Secondo le prime indagini, l'uomo stava viaggiando in bicicletta sulla pista ciclabile da Gornitz verso Malente mercoledì mattina, come riferito dalla polizia. Quando ha tentato di attraversare una strada, è stato investito da un camion in arrivo. Ha riportato ferite gravi e è deceduto in ospedale alcune ore dopo. Il 49enne autista del camion non ha riportato ferite. Gli esperti di ricostruzione degli incidenti hanno indagato sull'incidente e la polizia sta conducendo un'indagine.

La polizia ha inizialmente segnalato l'incidente del uomo con un camion sulla pista ciclabile da Gornitz verso Malente. Dopo l'incidente tragico, la polizia sta conducendo un'indagine dettagliata per determinare le circostanze.

