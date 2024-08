- Un ciclista muore in un incidente causato da un verme da pelliccia

In un incidente stradale a Pellworm (distretto di Nordfriesland), una ciclista ha perso la vita. La 68enne stava viaggiando su Nordermitteldeich Street giovedì e stava cercando di svoltare a sinistra quando è stata investita da un 85enne che la stava sorpassando, secondo un portavoce della Direzione di Polizia di Flensburg. La ciclista è caduta e ha riportato ferite gravi.

Un elicottero di soccorso l'ha trasportata dall'isola a un ospedale, dove è deceduta a causa delle ferite. La stazione di polizia di Pellworm sta ora indagando. Per determinare la causa esatta dell'incidente, è stato nominato un esperto dalla Procura della Repubblica di Flensburg.

