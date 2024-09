- Un ciclista ha una tragica morte dopo un incidente

Un biker di 41 anni ha incontrato il suo destino dopo essere caduto dalla sua mountain bike a Haldenwang, nel distretto di Ostallgau. In un sabato, questo individuo ha inspiegabilmente perso l'equilibrio e è caduto dalla sua bici, causando gravi traumi cranici, come confermato dalle autorità. Purtroppo, non stava indossando un casco protettivo, come riportato nei resoconti. È stato prontamente evacuato in elicottero in un ospedale specializzato, ma purtroppo ha ceduto alle sue ferite il giorno successivo. La polizia ha escluso qualsiasi coinvolgimento di altri automobilisti in questo incidente sfortunato.

Le autorità hanno deciso di includere un annuncio pubblico nel loro prossimo briefing stampa, dichiarando: "Si aggiunge: sempre indossare il casco quando si va in bici per la sicurezza". Dopo la morte del biker, il consiglio locale ha proposto regolamentazioni più severe per l'equipaggiamento di sicurezza per le bici.

Leggi anche: