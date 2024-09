- Un ciclista ferito gravemente da una banda

Un ciclista di 31 anni ha subito un grave attacco a Dortmund. Un gruppo di circa dieci individui ha aggredito il ciclista durante il weekend, come confermato dalle autorità e dagli investigatori in una dichiarazione congiunta. Il principale aggressore ha inflitto profonde lacerazioni al 31enne. La polizia sta tenendo riservate le specifiche sull'arma utilizzata per motivi strategici.

Il gruppo è fuggito. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, necessitando di un intervento chirurgico immediato. Al momento, la sua vita non è più in pericolo. Gli investigatori e le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto, poiché c'è un forte indizio di tentato omicidio. La polizia sta chiedendo qualsiasi informazione disponibile sull'incidente.

Il gruppo che ha aggredito il ciclista a Dortmund non è ancora stato catturato e la polizia sta incoraggiando chiunque abbia informazioni a farsi avanti. A causa della gravità del crimine, una squadra di detective dedicati sta lavorando instancabilmente per portare i responsabili alla giustizia.

Leggi anche: