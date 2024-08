- Un ciclista è stato beccato a pedalare a quasi tre miglia di distanza a Brand-Erbisdorf

Un motociclista è stato fermato per strada a Brand-Erbisdorf, Sassonia, dopo essere stato rilevato con un tasso alcolemico del 2.94% nel sangue. La scoperta è stata fatta durante un controllo regolare, come riportato dalla polizia di Chemnitz. Dopo aver effettuato un prelievo di sangue, il 46enne ha ricevuto un avvertimento per guida in stato di ebbrezza.

La polizia di Chemnitz ha inoltrato il caso alla Commissione per ulteriori indagini a causa della gravità del tasso alcolemico. Successivamente, la Commissione ha deciso di infliggere una pena più severa, tenendo conto della ricorrenza delle infrazioni legate all'alcool del motociclista.

Leggi anche: