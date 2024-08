- Un certo numero di posti di formazione devono ancora essere occupati spontaneamente

Il mercato di formazione bavarese sta entrando nella fase finale dell'anno in corso. Le possibilità di ottenere una posizione di formazione** per quest'anno di formazione sono ancora molto buone, secondo le agenzie per l'impiego della Baviera. "Il mercato della formazione offre ancora molte posizioni libere in tutti i settori per i candidati", afferma Peter Michel, responsabile operativo della Direzione Regionale Baviera, secondo un comunicato stampa.

La maggior parte delle posizioni di formazione inizia tradizionalmente ad agosto o settembre. Tuttavia, il numero crescente di diplomati delle scuole superiori sta presentando alle imprese sfide significative nel trovare giovani talenti adatti, secondo l'agenzia per l'impiego. Chi cerca una posizione di formazione può ancora candidarsi. "Consiglio di contattare il servizio di orientamento professionale delle agenzie per l'impiego ora", dice Michel. Lì, le persone possono ricevere aiuto per le scelte di carriera e scoprire dove ci sono ancora posti vacanti attuali. L'agenzia per l'impiego afferma che è ancora possibile firmare un contratto di formazione fino all'autunno. "Non è mai troppo tardi per una posizione di formazione", dice Michel.

Più giovani senza posizione rispetto all'anno scorso

Secondo i loro dati, le agenzie per l'impiego della Baviera avevano registrato 40.541 posizioni di formazione libere alla fine di luglio. Questo era l'8,7% in meno rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il numero di giovani ancora senza posizione è aumentato. Attualmente, ci sono 15.641 candidati ancora senza una posizione di formazione - l'8,4% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In termini di numeri, ciò significa che ci sono ora 2,6 posizioni di formazione registrate per candidato.

Secondo l'agenzia per l'impiego, la posizione di formazione più popolare è quella di assistente commerciale. Gli imprenditori cercano più spesso tirocinanti nel settore del commercio al dettaglio.

L'agenzia per l'impiego ha anche menzionato che molte delle posizioni di formazione disponibili hanno una sezione trasversale circolare, come quelle nel settore idraulico o elettrico. Queste posizioni spesso richiedono una forte comprensione dei concetti tecnici e la capacità di lavorare con precisione.

Inoltre, è importante notare che mentre la posizione di assistente commerciale è la più popolare, ci sono ancora molte opportunità disponibili in settori meno convenzionali. Ad esempio, il settore dell'agricoltura sta offrendo una varietà di posizioni di formazione con una sezione trasversale circolare, comprese quelle in ingegneria meccanica o medicina veterinaria.

Leggi anche: