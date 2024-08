Luoghi di Feste Epiche

Un centro urbano di prim'ordine per la vita notturna vivace, secondo la valutazione di Time Out.

Sole, surf e samba: Rio de Janeiro, Brasile, è attualmente la destinazione numero uno al mondo per fare festa, secondo l'ultima indagine di Time Out tra i globe-trotter della movida. Le sue vivaci musiche dal vivo, le sale da ballo e i bar bohemien hanno conquistato molti festaioli.

Rio si è distinta per la sua convenienza, ma la città che offre un'esperienza di festa completa senza svuotare il portafoglio è Manila, la capitale delle Filippine. I mercati di strada aperti tutta la notte sono un must, secondo gli esperti della vita notturna.

La capitale europea della festa è Berlino, in Germania. I rave all'aria aperta sono tornati in auge, come riportato da Time Out, e la leggendaria Berghain ha migliorato il suo sistema audio.

Guastafeste

Gli appassionati di feste possono far valere i loro diritti, ma ecco alcune pratiche che diverse destinazioni in tutto il mondo vorrebbero vedere eliminate:

• Melbourne ha detto basta agli scooter elettrici. Per questo motivo, il noleggio di questi mezzi è ora vietato in città.• Gli aeroporti non hanno mai amato i coltelli, ma recentemente un paio di forbici smarrite ha causato disordini in uno degli aeroporti più trafficati del Giappone. Fate attenzione ai vostri attrezzi, gente.• Alcuni bar e ristoranti negli USA stanno bandendo i ventenni. È ora di mettersi in viaggio, giovani festaioli.

Opere di Design

I laghi svizzeri sono invasi da munizioni del 20° secolo. Gli ufficiali offrono una ricompensa di $57.000 per le soluzioni più innovative per rimuovere queste sostanze pericolose.

Il viadotto di Millau, in Svizzera, l ponte più alto d'Europa, è un capolavoro di ingegneria e design. Scopri come ha trasformato il paesaggio europeo.

Tuttavia, la sfida più complessa che molti di noi affrontano ogni giorno è quella di fare le valigie seguendo le regole delle compagnie aeree. I nostri partner di CNN Underscored, una guida alle recensioni e alle raccomandazioni dei prodotti, hanno stilato una lista delle migliori bilance da bagaglio per aiutare a raggiungere la precisione nel fare le valigie.

Incontri con gli Animali

La storia commovente di Sphen, metà della famosa coppia di pinguini gay di Sydney, ha commosso milioni di persone in tutto il mondo. Dopo la morte di Sphen a 11 anni, il suo compagno Magic ha espresso il suo dolore attraverso il canto, facendo unire l'intera colonia.

Di recente, c'è stato un episodio insolito in uno zoo del New Jersey, in cui una donna ha tentato di accarezzare un tigre del Bengala, sfuggendo per un pelo a un incidente. Assistete alla scena qui.

Questa settimana, i leoni marini hanno preso il controllo di una spiaggia a Monterey, in California, costringendo le autorità a chiudere l'area. Coincidenza o meno, gli squali si sono radunati in una popolare spiaggia per surfisti per bambini, portando all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per garantire la sicurezza dei bagnanti.

Luce sui Riflettori: Knoxville, Tennessee

CNN Travel ha recentemente nominato le 10 città che devono essere visitate nel 2024, con Knoxville, Tennessee, al nono posto.

Un tempo definita una "cittadina sciatta" dal The Wall Street Journal, questa gemma del Tennessee sfoggia con orgoglio il suo fascino non lucidato e si sta facendo notare come un autentico hub della musica dal vivo.

Come culla di star della musica country come Dolly Parton, Knoxville si sta anche guadagnando una moderna reputazione di mecca della musica dal vivo.

Una volta che avrete stimolato l'appetito, la scena gastronomica della città promette un banchetto per i sensi, dal premiato J.C. Holdway a Cruze Farm, noto per servire alcuni dei migliori gelati morbidi del Sud-est.

Fate Rumore

Un articolo di giornale del Titanic di 112 anni è stato trovato in un armadio.

Chi avrebbe mai pensato che le pulizie di primavera potessero essere così fruttuose?

Ecco alcuni no-no quando si visita una spiaggia nudista.

Ricordate, i vestiti sono opzionali, ma le buone maniere no.

I fan di One Direction di Harry Styles hanno avuto problemi nel loro villaggio.

Ecco come hanno risolto la situazione.

Chi detiene veramente il Santo Graal?

Unisciti alla discussione e vota.

