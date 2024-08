- Un cavo elettrico rotto cade sui binari del treno.

Linea Elettrica Difettosa Arresta il Treno tra Lubecca e Amburgo

Una linea elettrica difettosa ha causato un'interruzione prolungata del traffico ferroviario tra Lubecca e Amburgo poco dopo la mezzanotte. Circa due dozzine di passeggeri sono rimasti bloccati in un regionale a causa di un cortocircuito. Secondo le prime indagini, la linea elettrica difettosa ha causato il cortocircuito e un cavo di alimentazione dalla linea elettrica penzolava dal tetto del treno, come riferito dalla Polizia Federale di Amburgo.

I servizi di emergenza sono stati allertati dai residenti vicino alla stazione di Wandsbek che hanno sentito un forte botto e hanno visto scintille volare. I binari sono stati chiusi immediatamente. Secondo il sito web bahn.de, i treni regionali tra Lubecca e Amburgo sono ripresi a circolare la mattina.

24 Passeggeri Evacuati in Sicurezza dal Treno

Per prevenire il rischio di scosse elettriche per i 23 passeggeri, il capotreno e i servizi di emergenza, i vigili del fuoco hanno garantito un corretto terraggio davanti e dietro il treno. Ciò ha deviato l'elettricità dall'area del treno. Il portavoce della Polizia Federale ha sottolineato che anche dopo la disattivazione dell'energia, c'è ancora una elevata tensione residua.

Non c'era pericolo per i passeggeri poiché erano protetti all'interno del regionale. Tutti i 24 passeggeri sono stati evacuati in sicurezza dal regionale e trasportati in autobus alla Stazione Centrale di Amburgo.

Nessun Indizio di Sabotaggio Deliberato

La Polizia Federale non è stata in grado di determinare inizialmente perché la linea elettrica è fallita. Non ci sono indizi che la linea sia stata deliberatamente distrutta.

L'interruzione prolungata del treno è stata causata da un problema nell'approvvigionamento energetico, specificamente una linea elettrica difettosa. Dopo l'evacuazione, i 24 passeggeri hanno atteso il ripristino dell'approvvigionamento energetico prima di poter continuare il loro viaggio.

