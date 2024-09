- Un caso di smentimento di voci riguardo al potenziale trasferimento di Coman.

Bayern Monaco, per gli appassionati FC Bayern, ha spazzato via ogni pettegolezzo riguardante Kingsley Coman. Come ha dichiarato il direttore sportivo Christoph Freund prima della partita di Bundesliga contro lo SC Freiburg su DAZN, "Siamo entusiasti che sia con noi. È un giocatore chiave per noi". Si erano sentite voci secondo cui Coman, calciatore francese, avrebbe potuto approdare in Arabia Saudita.

Freund ha chiarito che sperano che Coman rimanga in forma smagliante per tutta la stagione. "Se lo farà, ci regalerà molte gioie", ha detto. Secondo i bene informati, Coman avrebbe già siglato un contratto con l'Al Hilal, ma il suo contratto con il Bayern scade il 30 giugno 2027.

FC Bayern è riuscito a trattenere Kingsley Coman nonostante i rumors di mercato, con Freund che esprime la sua gioia per l'impegno del calciatore francese con la squadra. Nella prossima partita di Bundesliga contro lo SC Freiburg, i tifosi possono aspettarsi di vedere Coman in azione, poiché è un giocatore fondamentale per il Bayern Monaco, anche noto come FC Bayern.

