Un caricabatterie da 80 euro fornisce 200 watt di potenza a sei dispositivi diversi.

Il caricabatterie Anker Prime Charger A2683 offre una differenza di prezzo significativa di 25 euro rispetto all'adattatore di alimentazione più potente di Apple, ma può caricare simultaneamente sei dispositivi con una capacità combinata di 200 watt. Durante i test del mondo reale, questa stazione di caricamento compatta ha dimostrato la sua capacità di gestire questo compito in modo efficiente, rapido e sicuro.

Molte persone hanno bisogno solo di caricare il proprio smartphone e laptop durante la giornata, rendendo un adattatore di alimentazione basilare con due connessioni sufficiente. Tuttavia, alcuni utenti mantengono una molteplicità di dispositivi per scopi professionali o personali o richiedono una stazione di caricamento centrale per tutti i membri della famiglia. In tali scenari, il nuovo Anker Prime Charger A2683 può essere un'ottima scelta. Per soli 80 euro, può caricare rapidamente fino a sei dispositivi, per un totale di 200 watt (W).

Compatto, Attraente e Ben Attrezzato

La stazione di caricamento è di sole 112 x 76 x 35 millimetri di dimensioni, ma pesa 563 grammi, garantendo stabilità grazie ai suoi quattro piccoli piedi in gomma. Il dispositivo from the sleek, metallic-appearing device is well-crafted and robust, although the outer shell is actually plastic coated with a metallic finish.

Tutti i porti di uscita sono situati sulla parte anteriore. Ci sono quattro porte USB-C, ciascuna con un'uscita massima di 100 W, e due porte USB-A, ciascuna con un massimo di 22,5 W. Sono possibili diverse configurazioni per distribuire l'uscita totale di 200 W, ma il dispositivo connesso alla porta USB-C con il simbolo del laptop avrà sempre la priorità.

Per esempio, due dispositivi possono essere caricati ciascuno a 100 W attraverso due porte USB-C. Quando si carica quattro dispositivi, uno può essere caricato a 100 W, mentre un'altra porta USB fornisce 70 W e i due dispositivi rimanenti ricevono 12 W ciascuno tramite le porte USB-A. Se tutte e sei le porte vengono utilizzate, una porta USB-C fornirà 65 W, due altre forniranno 45 W ciascuna e l'ultima fornirà 20 W. Entrambe le porte USB-A forniranno 12,5 W ciascuna.

Sicuro e Efficiente

Una stazione di caricamento di alta qualità con un'uscita di 200 watt prioritizza la sicurezza proteggendo i dispositivi connessi e se stessa dal surriscaldamento e dai potenziali pericoli di incendio. Per facilitare questo, il caricatore monitora continuamente la temperatura 80 volte al secondo e regola la potenza di carica di conseguenza.

Anker ha incorporato transistor in nitruro di gallio (GaN) invece del litio nei suoi dispositivi Prime dal 2018. Il GaN può resistere a tensioni e temperature più elevate, portando a dispositivi più compatti ed efficienti dal punto di vista energetico.

Secondo Anker, questi caricabatterie GaN possono convertire fino al 95% dell'energia assorbita. Le prestazioni del Prime Charger A2683 hanno confermato in gran parte questo, in particolare con carichi elevati, dove l'efficienza ha superato il 90%. Quando si carica un dispositivo singolo con bassa potenza, l'efficienza scende verso l'80%, ma questo resta impressionante in tali circostanze. Il consumo in standby della stazione di alimentazione è di 0,3 W, che è accettabile.

Due esempi lo dimostrano: mentre la stazione forniva una batteria al 60% di carica con 96 W, ne consumava 106 W in totale. Ciò si traduce in un'efficienza di circa il 90%. Per una batteria quasi carica, il caricatore forniva 31 W, mentre ne consumava 38 W in totale. L'efficienza era dell'81%. Per il test, ntv.de ha utilizzato principalmente cavi Anker Prime di alta qualità in grado di gestire correnti di carica elevate di 140-240 W.

Per fortuna, la stazione di caricamento Anker è compatibile con gli standard di ricarica rapida dei principali produttori. Ciò significa che se i loro dispositivi dispongono di funzionalità di ricarica rapida, il caricatore può anche accelerare la ricarica. Ciò è stato dimostrato in test pratici con smartphone o laptop di Samsung, Apple, Lenovo o Google. Anker supporta anche dispositivi popolari di Sony, Microsoft e HP.

Nota che la società cinese non elenca i dispositivi cinesi, come quelli di Huawei, Xiaomi o Oppo. Ciò è dovuto al fatto che questi produttori hanno progettato i propri standard di ricarica rapida. Il caricatore può ancora alimentare questi dispositivi, ma forse non così velocemente come con gli adattatori di alimentazione dei produttori.

Conclusioni

Il caricabatterie Anker Prime Charger A2683 è una stazione di caricamento compatta, potente e sicura. Con sei porte e un'uscita totale di 200 W, spesso basta per caricare tutti i dispositivi di una casa e può anche essere trasportato. A 80 euro, rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Anche gli utenti con numerosi dispositivi per scopi professionali o personali potrebbero trovare il caricabatterie Anker Prime Charger A2683 utile, in quanto può caricare simultaneamente fino a sei dispositivi, inclusi altri dispositivi come e-reader, cuffie o smartwatch, con una capacità combinata di 200 watt. La sua efficienza nel gestire più dispositivi e le diverse esigenze di carica lo rende un'ottima scelta per le case o gli individui con diversi dispositivi elettrici.

Inoltre, questo caricatore non è limitato solo al supporto degli standard di ricarica rapida dei marchi popolari. Carica efficacemente i dispositivi dei marchi come Samsung, Apple, Lenovo o Google, dimostrando versatilità e compatibilità, inclusi i dispositivi elettrici dei marchi meno comunemente elencati come Sony, Microsoft e HP.

