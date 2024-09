- Un canguro trovato in un corridoio, recuperato dal legittimo proprietario

Un wallaby fuggito di recente da Halle è tornato dal suo custode. Lo ha confermato Christoph von Wodtke, proprietario del rifugio per alpaca "Alpakazeit" a Halle. La scomparsa del wallaby chiamato "Signor Goethe" è stata notata all'alba di lunedì, ha condiviso von Wodtke. "La polizia era stata da noi. Non sono sicuro di come Signor Goethe sia riuscito a scappare, ma la recinzione avrebbe dovuto essere a prova di fuga", ha dichiarato. Ha quindi lanciato un appello sui social media per chiedere aiuto a chiunque avesse visto il marsupiale.

"Abbiamo ricevuto una dritta cruciale ieri sera intorno alle 10", ha detto von Wodtke. "Signor Goethe" è stato trovato sulla proprietà di un'azienda. È riuscito a catturarlo e a riportarlo a "Signor Schiller", il secondo wallaby della fattoria, secondo le sue parole. Oltre alle alpaca e ai wallaby, la fattoria ospita cammelli, skunks e porcupines.

Il wallaby è stato avvistato da un autista di trasporto intorno alle 5 del mattino di martedì e segnalato alle autorità, che a loro volta hanno inviato gli agenti a Delitzscher Strasse nel distretto orientale della città per recuperarlo, ma inizialmente senza successo. Secondo le loro dichiarazioni, la polizia ha interrotto le ricerche dell'animale, poiché il proprietario preferiva condurre le sue.

Un mese prima, un altro wallaby era scomparso in Bassa Sassonia. L'animale era fuggito alla fine di luglio e catturato a metà agosto nel distretto di Stade dalla polizia locale, con l'aiuto di un veterinario, in un frutteto recintato. Le origini del wallaby erano inizialmente sconosciute. È stato quindi portato al Serengeti Park di Hodenhagen (distretto di Heidekreis).

