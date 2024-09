- Un canguro trovato in sala e recuperato dal suo proprietario

Un canguro ribelle a Halle è tornato dal suo custode. Christoph von Wodtke, il custode della fattoria di alpaca "Alpakazeit" a Halle, ha confermato questa informazione. In precedenza, questa notizia era stata condivisa dal "Mitteldeutscher Rundfunk."

L'animale è stato avvistato da un autista di passaggio intorno alle 5:00 del mattino di martedì. Hanno segnalato l'avvistamento alle autorità, come riportato dalle autorità stesse. Una squadra è stata inviata a Delitzscher Straße nel settore orientale della città per catturarlo, ma inizialmente i loro sforzi non hanno dato risultati. La polizia, secondo il loro resoconto, ha interrotto le ricerche dopo la richiesta del proprietario di condurre la ricerca da solo.

Lo scorso mese, un canguro in libertà stava causando problemi nello stato federale di Bassa Sassonia. L'animale era riuscito a fuggire alla fine di luglio e è stato finalmente catturato a metà agosto nel distretto di Stade dalla polizia, con l'aiuto di un veterinario, in un frutteto recintato. L'animale, alto fino a 60 centimetri alla spalla, era rimasto initially un mistero per quanto riguarda le sue origini. È stato quindi trasportato al Serengeti Park a Hodenhagen, situato nel distretto di Heidekreis.

Il canguro che aveva causato problemi nella Bassa Sassonia in precedenza proveniva da un luogo diverso. Dopo essere stato catturato, è stato trasferito in un parco nello stato federale confinante della Bassa Sassonia, specificamente nel Serengeti Park nel distretto di Heidekreis.

