- Un canguro salta attraverso il paesaggio della Bassa Sassonia

Nel distretto tedesco del nord di Stade, un animale insolito ha causato un po' di trambusto. Un venerdì, si è diffusa la notizia della presenza di un canguro vagabondo in una fattoria di frutta. Alla fine, le autorità locali e le forze dell'ordine sono riuscite a catturare e trasferire l'animale al Serengeti Park di Hodenhagen, come confermato dagli aggiornamenti della sera.

Il proprietario della fattoria ha allertato le autorità dopo aver avvistato l'animale. L'operazione di cattura ha coinvolto il direttore del zoo e il veterinario del Wingster Waldzoo, come riportato.

Canguro avvistato più volte

Per il trasporto, hanno temporaneamente convertito una cuccia per cani in una cuccia per canguri. La destinazione è Hodenhagen, con una breve sosta a Drochtersen.

La provenienza dell'animale è rimasta ignota alle autorità. Dal tardo luglio, il canguro era stato avvistato e registrato più volte nella zona, riuscendo sempre a fuggire e nascondersi. Ora, sta per trovare una nuova casa al Serengeti Park, con il suo originale custode ancora da identificare.

L'animale è stato trasportato al Serengeti Park, situato a Hodenhagen, una città della Bassa Sassonia. Nonostante gli avvistamenti e le registrazioni ripetute dal luglio scorso, l'origine del canguro rimane un mistero per le autorità della Bassa Sassonia.

Leggi anche: