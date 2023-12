Un cane spaventa l'alce che ha attaccato il padrone su un sentiero in Alaska, dicono le autorità

L'incidente è avvenuto il pomeriggio del 18 dicembre a Soldotna, in Alaska, mentre l'uomo e il suo cane percorrevano il sentiero Tsalteshi, hanno dichiarato gli agenti di stato in un comunicato stampa di giovedì.

Mentre uscivano dal bosco, secondo le autorità, un alce ha caricato l'uomo senza preavviso, lo ha fatto cadere a terra e lo ha colpito più volte.

L'uomo è riuscito a raggiungere un albero e un cumulo di neve mentre il suo cane abbaiava e spaventava l'alce, ha scritto su Facebook la Tsalteshi Trails Association.

Secondo il sito web dell'associazione, i chilometri di sentieri sono utilizzati per camminare, correre, fare escursioni, andare in bicicletta e fare sci di fondo .

"Siamo sollevati di sapere che l'uomo e i suoi cani stanno bene!", ha dichiarato l'associazione su Facebook. "Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla fauna selvatica".

Sebbene siano considerate meno pericolose degli orsi, le alci attaccano ogni anno più persone in Alaska di quanto non facciano gli orsi, secondo l'Alaska Department of Fish and Game.

L'associazione dei sentieri ha consigliato di evitare l'area per il resto della giornata, poiché è probabile che gli alci si trovino nella zona e siano potenzialmente "ancora stressati" dopo l'incidente.

"Se si tratta della stessa mucca scontrosa di quest'estate, non ha molta pazienza per le persone che le urlano contro o che cercano di farla spostare", ha dichiarato l'associazione, riferendosi a un'alce precedentemente agitata avvistata sui sentieri.

Secondo le truppe statali, c'erano almeno quattro alci nella zona quando l'uomo è stato attaccato.

L'uomo è stato ricoverato in ospedale dopo aver riportato ferite non pericolose per la vita, hanno dichiarato le autorità.

Fonte: edition.cnn.com