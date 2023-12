Un cane militare israeliano ha ripreso le voci degli ostaggi giorni prima che venissero uccisi dal fuoco amico

Il video, localizzato dall'IDF martedì, mostra che la registrazione ha avuto luogo durante uno scambio militare tra le forze israeliane e i militanti di Hamas in un sito in cui gli ostaggi erano tenuti prigionieri, ha dichiarato il contrammiraglio Daniel Hagari durante un briefing quotidiano. Il cane è stato ucciso durante lo scambio.

"Si sentono delle voci e quando abbiamo analizzato la clip, abbiamo capito che nell'audio si sentono i tre ostaggi, completamente identificati vocalmente", ha detto Hagari.

Non ha fornito dettagli su ciò che si sente dire ai tre ostaggi - Yotam Haim, Alon Shamriz e Samer Talalka -.

I militanti che tenevano i tre uomini sono stati uccisi durante il combattimento, che sembra aver permesso ai prigionieri di fuggire, ha detto Hagari, citando una prima analisi dell'IDF del video GoPro.

Israele è scosso dall'ammissione dell'IDF di aver ucciso gli ostaggi venerdì. I tre erano stati catturati da Hamas durante l'attacco terroristico del 7 ottobre.

Sabato, un funzionario dell'IDF ha dichiarato che il trio era uscito da un edificio a decine di metri di distanza da un gruppo di truppe israeliane. Erano a torso nudo e sventolavano una bandiera bianca, secondo l'ufficiale, che ha parlato con i giornalisti a condizione di anonimato per parlare liberamente di un'indagine in corso.

Almeno un soldato si è sentito minacciato e ha aperto il fuoco, uccidendo immediatamente due degli uomini. Il terzo è stato ferito ed è fuggito all'interno dell'edificio. L'unità israeliana ha udito un grido di aiuto in ebraico, al che il comandante della brigata ha ordinato alle sue truppe di smettere di sparare. Tuttavia, c'è stata un'altra raffica di spari. Il terzo ostaggio è morto in seguito.

La notizia è stata accolta con reazioni contrastanti dalle famiglie degli ostaggi uccisi: alcune hanno espresso rabbia, altre perdono.

Avi Shimriz, padre di Alon, l'ostaggio di 26 anni ucciso, ha accusato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu di codardia per non avergli telefonato o fatto visita per esprimere le sue condoglianze.

Parlando al canale israeliano Channel 13 News, Shimriz ha detto: "Il Primo Ministro non osa fare una telefonata - non ha chiamato - e non verrebbe mai qui", facendo un contrasto con il Ministro della Difesa Yoav Gallant, che ha detto di averlo chiamato due volte.

Ha espresso profonda frustrazione nell'apprendere che i soldati israeliani sono riusciti a uccidere i combattenti di Hamas che tenevano i tre ostaggi e ad arrivare così vicini a raccogliere informazioni che avrebbero potuto salvarli.

"Questo dimostra quanto sia grande la mancanza [...] C'è un errore qui, un errore grave", ha detto. "Il tiratore non avrebbe dovuto aprire il fuoco e, se è un vero combattente, avrebbe dovuto sapere che si preme il grilletto solo quando si è certi che si tratta di un terrorista".

Shimriz ha detto che i comandanti non hanno detto ai soldati che potevano esserci degli ostaggi nell'area e che le fotografie dei prigionieri avrebbero dovuto essere diffuse in modo che i soldati potessero riconoscerli.

Ma ha riconosciuto che le truppe sul campo hanno affrontato circostanze difficili. "Non posso lamentarmi delle nostre truppe perché hanno incontrato diverse situazioni in cui [Hamas] ha cercato di tendere loro un'imboscata e hanno subito perdite. Non voglio avere sulla coscienza un altro incidente del genere", ha detto.

Netanyahu ha visitato mercoledì la madre di un altro degli ostaggi uccisi, Iris Haim, che ha perso il figlio Yotam nello stesso incidente.

Ha inviato un messaggio all'unità coinvolta nella sparatoria, dicendo: "Tutto quello che è successo non è assolutamente colpa vostra".

In un messaggio audio al battaglione, ha detto: "Volevo dirvi che vi amo molto e vi abbraccio da lontano. So che tutto quello che è successo non è assolutamente colpa vostra, non è colpa di nessuno - tranne che di Hamas, che il loro nome e la loro memoria siano cancellati dalla faccia della Terra".

Haim ha detto ai soldati di stare al sicuro, aggiungendo: "Quello che state facendo è la cosa migliore possibile al mondo per aiutarci, come popolo ebraico, e abbiamo tutti bisogno che siate sani e salvi".

"Non esitate un solo istante - se vedete un terrorista, non pensate di aver deliberatamente ucciso un ostaggio, dovete proteggervi perché è l'unico modo in cui sareste in grado di proteggerci", ha detto, e ha invitato i soldati a visitare la sua famiglia.

"Vogliamo vedervi con i nostri occhi, abbracciarvi e dirvi che quello che avete fatto - per quanto sia doloroso da dire e triste - era probabilmente la cosa giusta da fare in quel momento, e nessuno di noi vi giudica o è arrabbiato con voi".

L'IDF ha dichiarato che la sparatoria era contraria alle sue regole di ingaggio e che i soldati coinvolti dovranno affrontare procedure disciplinari.

Il quartiere di Gaza City di Shejaiya, dove sono avvenute le uccisioni, ha visto scontri feroci negli ultimi giorni. L'IDF afferma di aver affrontato tentativi di imboscate e attacchi che coinvolgevano attentatori suicidi o assalitori vestiti in abiti civili.

Prima dell'annuncio della morte dei tre ostaggi, venerdì Israele aveva dichiarato di ritenere che a Gaza fossero rimasti 132 prigionieri, di cui 112 ritenuti ancora vivi.

Fonte: edition.cnn.com