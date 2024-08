- Un cane di razza Doberman infligge danni mortali a un altro cane e ferisce il suo proprietario.

Nella regione dell'Enz, un Doberman randagio ha aggredito e ucciso un altro cane, un Pekingese. Un venerdì nella zona boschiva di Eisingen, il proprietario del Doberman ha apparentemente lasciato che il cane scorrazzasse libero senza guinzaglio. Durante l'incidente, il Doberman si è comportato in modo aggressivo nei confronti di un Pekingese, causando la morte di quest'ultimo a causa di morsicature gravi. Di conseguenza, il proprietario del Doberman ha subito ferite al volto che hanno richiesto il ricovero in ospedale. Secondo un comunicato della polizia, è stata ricoverata per le cure. La polizia sta attualmente indagando su eventuali accuse di lesioni fisiche colpose.

Il proprietario potrebbe affrontare sanzioni a causa della violazione delle regole per i cani liberi, come stabilito negli atti di attuazione di questa Regolamentazione. Per garantire la sicurezza di tutti gli animali domestici, potrebbero essere necessarie linee guida più severe per il guinzaglio in comunità altamente popolate di animali domestici.

