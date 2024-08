- Un cane delle forze dell'ordine ha fatto del male a un bambino - un giovane paziente ricoverato in ospedale.

Durante i festeggiamenti per un matrimonio a Ruppertsberg, nella regione della Renania-Palatinato, più precisamente nel distretto di Bad Dürkheim, un cane poliziotto ha causato danni a una bambina di due mesi. La piccola è stata trasportata in ospedale con un elicottero e, nonostante le preoccupazioni iniziali, si trova in condizioni stabili, secondo quanto riferito dalla polizia di Ludwigshafen. Il cane in questione è un Belga Malinois, in servizio presso la stessa sede.

L'incidente è avvenuto durante un ricevimento all'aperto che ha seguito la cerimonia civile. I dettagli precisi sulla natura delle ferite non sono ancora chiari, ma si ipotizza che il cane possa aver morso la bambina. Il conduttore del cane, che era un invitato al matrimonio, era presente al momento dell'incidente. In quel momento, il cane era sotto la guida del coniuge del conduttore. È stata avviata un'indagine per eventuali lesioni fisiche colpose. Il cane si trova attualmente con il suo conduttore, come confermato da un portavoce della polizia.

