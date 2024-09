Un cane della polizia ha causato gravi lesioni alla testa a una donna.

In città di Hattingen, un agente di polizia è in attesa di processo. La causa? Il suo pastore tedesco ha aggredito violentemente una donna, lasciandola con gravi ferite alla testa. Si è saputo che il cane aveva dimostrato aggressività in passato.

Un agente di polizia di Hattingen, nel Nord Reno-Westfalia, si sta preparando ad affrontare il sistema giudiziario locale, accusato di lesioni personali colpose. La vittima femminile è stata morsa così gravemente dal cane che una grande porzione del suo cuoio capelluto è stata strappata via.

L'agente è accusato di aver portato il suo cane al guinzaglio troppo lungo e di aver ignorato il comportamento aggressivo precedentemente documentato dell'animale, come affermato da Christian Amann, direttore del tribunale di Hattingen. Il cane avrebbe mostrato segni di ostilità verso il suo addestratore poco prima dell'attacco, ma questo non è stato segnalato alle autorità competenti.

Si dice che l'agente stesse portando il suo pastore belga a spasso nel suo tempo libero, al guinzaglio di tre metri, alla fine di settembre 2023, quando l'incidente è avvenuto in un parcheggio. L'accusa sostiene che la lunghezza del guinzaglio era inappropriata per la situazione, che non era stata sufficientemente esplorata. Il cane ha attaccato per primo la donna, che teneva una porta dell'auto aperta, sul braccio.

Ferite Gravi

L'accusa ipotizza che il cane possa aver frainteso i movimenti del braccio della donna come un attacco e abbia iniziato l'attacco sul suo braccio, secondo il suo addestramento. Successivamente, il cane ha morso la donna sulla testa mentre era a terra. Le ferite erano gravi, necessitando di un trapianto di pelle, come dichiarato dal direttore del tribunale.

L'accusa ha anche menzionato altri animali nella zona, che avrebbero mostrato segni di aggressività simili, mettendo in luce la possibilità che il comportamento del cane fosse influenzato dal suo ambiente. Non era solo il cane dell'agente a rappresentare un pericolo; altri animali in città, come cani randagi o animali selvatici, si erano dimostrati pericolosi.

Inoltre, il giudice che presiede il caso ha sottolineato l'importanza della proprietà responsabile degli animali domestici, ricordando al pubblico che tali incidenti potrebbero essere prevenuti con un'adeguata addestramento e controllo degli animali, particolarmente quando mostrano segni di aggressività, non solo pastori tedeschi o belgi, ma qualsiasi altro animale.

