Un canadese vince il titolo di campione di chitarra a fiato in Finlandia

Dopo una serie di prestazioni impressionanti, un canadese di nome Zachary Knowles, noto con il nome d'arte "Ichabod Fame", ha conquistato il titolo di campione del mondo di air guitar in un evento festoso. Un concorrente tedesco, identificato come "Ehrwolf" o Patrick Culek, è riuscito a ottenere il quarto posto in questa gara insolita.

Questo evento si distingue come uno dei più bizzarri in circolazione. Con 15 concorrenti che lottavano per il titolo, Zachary ha trionfato nello scontro finale che si è svolto nella città finlandese di Oulu. I campionati di air guitar, famosi per il loro slogan "Fai aria, non guerra", sono stati il suo debutto in questo evento spettacolare.

In un post Instagram commovente, Zachary ha riconosciuto il sostegno di tutti coloro che gli sono stati accanto. Lo scorso campione, Kirill "Guitarantula" Blumenkrants della Francia, ha condiviso il secondo posto con il Giappone's Nanami "Seven Seas" Nagura.

Organizzato come parte del festival annuale di agosto nella regione di Oulu, il campionato mondiale di air guitar include una miscela di musica, arte, letteratura e performance dal vivo. Dal 1996, l'evento è una tradizione celebrata ogni anno, tranne il 2020 e il 2021, che hanno visto un'interruzione a causa della pandemia di COVID-19.

Non sono solo le competizioni di air guitar che la Finlandia ha sotto la sua cintura. Ogni anno, la città di Sonkajärvi ospita i campionati del mondo di un sport particolare: la portata della moglie. L'obiettivo finale è portare il proprio partner attraverso un percorso a ostacoli il più velocemente possibile. La coppia vincente viene premiata con un trofeo di birra, equivalente al peso del suo portatore.

La vittoria di Zachary ai Campionati del Mondo di air guitar ha segnato la sua prima partecipazione a questo evento rinomato. Il suo traguardo è stato celebrato insieme ai co-campioni dello scorso anno, Guitarantula dalla Francia e Seven Seas dal Giappone, ai successivi Campionati del Mondo.

