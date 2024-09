Un canadese detenuto per oltre 1.000 giorni racconta i tormenti'mentali' vissuti in carcere cinese.

Etichettato "Michaels", Kovrig e un altro canadese, Michael Spavor, erano al centro di un contenzioso tra Pechino e Ottawa che ha continuato a mettere sotto pressione i legami diplomatici.

"È stato psicologicamente, indiscutibilmente, l'esperienza più difficile e dolorosa che abbia mai vissuto," ha detto Kovrig alla CBC News nel suo primo ampio intervento pubblico dopo essere stato rilasciato da una prigione cinese tre anni fa.

Kovrig ha ricordato di essere stato con la sua partner incinta il 10 dicembre 2018, mentre tornava a casa dopo cena a Pechino, quando le autorità cinesi lo hanno fermato.

"Stavamo salendo una scala a chiocciola proprio di fronte alla piazza davanti al mio palazzo, e boom," ha ricordato Kovrig. "C'erano una dozzina di uomini in nero, con le telecamere, che ci circondavano, gridando in cinese: 'È lui'."

Kovrig, un ex diplomatico che lavorava come consulente senior del think tank International Crisis Group, è stato arrestato contemporaneamente a Spavor, un consulente canadese che aveva stretti legami con la Corea del Nord, con l'accusa di spionaggio.

Il loro caso ha scatenato uno stallo diplomatico di tre anni che è iniziato quando le autorità canadensi hanno fermato Meng Wanzhou, chief financial officer della società tecnologica cinese Huawei, a Vancouver con accuse di frode degli Stati Uniti in quello stesso mese.

Kovrig e Spavor sono stati rilasciati solo dopo che i procuratori degli Stati Uniti hanno ritirato la richiesta di estradizione e hanno concordato di rilasciare Meng alla fine del 2020.

Pechino ha costantemente negato qualsiasi collegamento tra l'arresto di Meng e il fermo dei Michaels, affermando che Kovrig e Spavor sono stati rilasciati su cauzione per motivi di salute.

Gli ufficiali cinesi non hanno presentato pubblicamente prove contro Spavor o Kovrig, né hanno reso noti dettagli sui loro processi, che si sono tenuti a porte chiuse.

"Un brivido mi è corso lungo la schiena"

Dopo il fermo, Kovrig ha detto alla CBC News di essere stato ammanettato, bendato e gettato in un SUV nero, quindi portato in una cella imbottita, che sarebbe stata la sua dimora per i successivi sei mesi.

"In quel momento, hanno detto: 'Sei sospettato di aver messo in pericolo la sicurezza dello Stato cinese. Verrai interrogato'," ha detto Kovrig.

"Mi è corso un brivido lungo la schiena."

Kovrig ha affermato di essere stato sottoposto a completa isolamento in una cella illuminata da luci fluorescenti per sei mesi, in violazione degli standard dell'ONU. È stato interrogato per sei-nove ore al giorno, incatenato a una sedia per ore e a volte costretto a sopravvivere con soli tre piatti di riso al giorno.

"Stanno cercando di intimidirti, tormentarti, terrorizzarti e costringerti ad accettare la loro distorta versione della realtà," ha detto Kovrig.

La CNN ha contattato il Ministero degli Affari Esteri cinese per un commento.

Dopo sei mesi, Kovrig è stato trasferito in una cella più grande con finestre in plexiglass, dove ha condiviso lo spazio con una dozzina di compagni di cella.

"È stato quasi come passare dall'inferno al purgatorio," ha detto Kovrig.

Kovrig e Spavor sono stati rilasciati nel settembre 2021. Kovrig è sceso dall'aereo a Toronto e ha abbracciato sua moglie Vina Nadjibulla, che aveva instancabilmente lottato per il suo rilascio, in un momento commovente che ha risuonato in tutto il paese.

Ha anche incontrato sua figlia, che sua partner aveva dato alla luce mentre Kovrig era in prigione, per la prima volta. Ha descritto l'incontro come "la sensazione più meravigliosa e commovente che si possa immaginare".

"Non dimenticherò mai quella sensazione di stupore, di tutto ciò che era nuovo e meraviglioso, di spingere mia figlia sull'altalena e sentirle dire a sua madre: 'Mamma, sono così felice'."

In risposta all'attenzione globale intorno al loro caso, la Cina ha difeso le sue azioni nei confronti di Kovrig e Spavor, sostenendo che erano stati rilasciati su cauzione per motivi di salute.

Nonostante il rilascio, l'esperienza di Kovrig e Spavor ha avuto un significativo impatto sulle relazioni internazionali, in particolare tra la Cina e il mondo.

Leggi anche: