- Un campeggio non autorizzato nel Harz sarà smantellato

Un accampamento illegale che ospita diverse persone nella zona del Harz è previsto per essere smantellato. Le autorità condurranno un'operazione nel pomeriggio, come dichiarato da un rappresentante del distretto di Goslar. Secondo un partecipante, circa 1.500 persone erano presenti nella zona boschiva dispersa tra Bad Grund (distretto di Göttingen) e Clausthal-Zellerfeld (distretto di Goslar) questa mattina.

Seguaci della famigerata Rainbow Family, che promuovono la pace globale e altre cause, hanno utilizzato quest'area di circa 200 ettari come residenza temporanea per diversi giorni.both distretti di Goslar e Göttingen hanno implementato provvedimenti generali e restrizioni di accesso. È stato riferito dal distretto di Goslar venerdì che diverse persone hanno lasciato volontariamente il campo illegale.

** despite the departures, new arrivals continue to arrive.** Come dichiarato da Thomas T., diverse nuove persone hanno raggiunto il gruppo nel weekend. Questa mattina il campo era tranquillo, come riferito da un'agenzia di stampa, e i campeggiatori sono stati visti meditare insieme per la pace. Il corpo dei vigili del fuoco volontari ha individuato il sito con i droni.

Persone da ogni parte del mondo continuano ad arrivare, ha dichiarato T. Hanno intenzione di partecipare a una danza nuda intorno a un grande falò durante la notte di luna piena del 19 agosto. Il falò verrà acceso in una grande area priva di alberi.

Il distretto di Goslar: Rischio di incendi boschivi

I campeggiatori hanno recentemente acceso diversi falò nella zona boschiva, come annunciato dal distretto di Goslar venerdì. Stanno anche ignorando il divieto di fumare, il che rappresenta un potenziale pericolo per la comunità, come il rischio di incendi boschivi.

I distretti di Goslar e Göttingen continuano a lavorare diligentemente per trovare alternative legali e adatte ai partecipanti. Il consigliere del distretto di Goslar Marlies Dornieden (CDU) ha anche sottolineato venerdì che il grande falò rituale per la luna piena del 19 agosto dovrebbe essere interrotto.

L'operazione per smantellare l'accampamento illegale si svolgerà nel distretto di Goslar, come indicato dal rappresentante. Despite the departures, the number of new individuals joining the Rainbow Family in the forest region between Goslar and Bad Grund is increasing, as mentioned by attendee Thomas T.

