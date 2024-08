- Un campeggio non autorizzato nel Harz sarà smantellato

Un insediamento non autorizzato che ospita centinaia di individui nella regione dell'Harz è previsto per essere smantellato. Dalle prime ore del pomeriggio sono in corso azioni corrispondenti con l'assistenza della polizia, come annunciato congiuntamente dai distretti di Goslar e Göttingen. Si prevede che l'operazione si protragga per tutta la notte. Secondo un testimone oculare, circa 1.500 individui erano disseminati nell'ampia zona boschiva tra Bad Grund e Clausthal-Zellerfeld martedì mattina.

I seguaci della presunta Rainbow Family, che promuovono l'armonia nel mondo tra le altre cause, hanno risieduto nel sito di circa 200 ettari all'interno di un'area naturale protetta per diversi giorni. Di conseguenza, i distretti di Goslar e Göttingen hanno imposto restrizioni all'accesso. Le violazioni potrebbero teoricamente comportare multe fino a €5.000.

Pira a tema lunare programmata

I campeggiatori intendono allestire una pira a tema lunare durante la luna piena mercoledì sera, un'impresa che i distretti cercano di impedire. Stanno cercando diligentemente luoghi alternativi e legali per i partecipanti.

I campeggiatori hanno già stabilito numerosi falò nell'area boschiva e stanno violando il divieto di fumare, ha rivelato il distretto di Goslar venerdì. Ciò ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza, comprese le possibili incendi boschivi. Inoltre, le auto vengono rimosse dopo essere state parcheggiate illegalmente e aver ostacolato le vie di fuga.

Molti se ne vanno, ma ne arrivano altri

Il distretto di Goslar ha anche riferito venerdì che molte persone avevano lasciato volontariamente il campo non autorizzato. Tuttavia, molti altri sono arrivati nel fine settimana, ha detto il partecipante Thomas T. Al mattino, l'atmosfera nel campo era serena, con i campeggiatori che praticavano insieme la meditazione per la pace, come catturato da un fotografo della dpa. Il servizio volontario dei vigili del fuoco ha sorvolato l'area con i droni.

I nuovi arrivati arrivano a intervalli regolari, ha detto T. Hanno intenzione di partecipare a balli nudisti intorno al grande falò durante la luna piena. Il fuoco verrà acceso in una vasta piazza priva di alberi. Si dice che i partecipanti siano profondamente connessi alla natura e siano impegnati a ripulire qualsiasi rifiuto dopo l'evento.

La situazione dell'insediamento non autorizzato ha portato a interventi delle autorità locali. La Commissione, che include i distretti di Goslar e Göttingen, ha preso misure per smantellare il campo a causa dei rischi per la sicurezza. La Commissione sta attivamente cercando alternative per i campeggiatori per prevenire ulteriori problemi.

