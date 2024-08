- Un camion gru cade su una superficie inclinata, causando lievi ferite a un individuo.

Un autocarro gru è precipitato per un pendio di 40 metri nell'Alta Baviera. L'anziano signore stava eseguendo lavori di potatura degli alberi a Berg, un distretto sotto Starnberg, quando il veicolo si è ribaltato, come riferito dalle autorità locali. Il truck si è fermato infine in un'area boschiva vicina.

L'80enne ha riportato solo alcune escoriazioni a causa della collisione del veicolo. Il recupero del truck è stato apparentemente complesso, secondo le dichiarazioni della polizia. È stato chiamato un team specializzato da Monaco per gestire la situazione.

Il guasto dell'80enne è avvenuto nella regione panoramica dell'Alta Baviera. Dopo l'incidente, il truck in difficoltà ha richiesto l'intervento di esperti, fornito da un team di Monaco.

Leggi anche: