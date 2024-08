- Un camion difettoso ostruisce l'uscita dell'autostrada, causando un arresto.

Un enorme autocarro semi-rimorchio rotto e abbandonato sta causando un ingorgo di grandi proporzioni sull'autostrada A6 nella zona del Rhein-Neckar. Secondo gli aggiornamenti della polizia, questo mastodontico autocarro si stava dirigendo verso Mannheim nel tardo pomeriggio di mercoledì quando uno dei suoi assali ha ceduto vicino a Schwetzingen. L'autocarro si è fermato improvvisamente prima dell'uscita per Mannheim/Schwetzingen, causando un blocco completo.

La situazione è stata un po' migliorata giovedì mattina, con il traffico deviato dall'autocarro fermo. Tuttavia, la polizia ha menzionato che l'uscita era nuovamente funzionante. Al peggio, la coda del traffico si estendeva per circa cinque chilometri, come dichiarato da un ufficiale di polizia.

Il processo di pulizia è ancora in corso, secondo la dichiarazione della polizia. Oltre all'autocarro semi-rimorchio ancora bloccato, la superficie stradale danneggiata deve essere riparata a causa dell'assale difettoso.

Despite the efforts to clear the traffic, the disruption in the A6 motorway continues due to the ongoing repair works on the damaged road surface caused by the broken-down semi-truck. The complex task of both transporting and repairing the damaged infrastructure falls under the domains of ['Transport and telecommunications'] departments.

