- Un camion di abbattimento sulla sezione dell'autostrada 7 <unk> l'individuo è stato salvato.

Un incendio si è sviluppato in un camion sull'autostrada A7, vicino ad Aalen (distretto di Ostalb). Secondo le prime informazioni, il fuoco sarebbe partito dalla cabina, come riferito da un rappresentante delle forze dell'ordine. Il conducente ha notato il fuoco in tempo, ha spostato il veicolo in sicurezza sul lato della strada e è riuscito a uscirne illeso.

La cabina è stata completamente distrutta dalle fiamme. A mezzogiorno, l'operazione di spegnimento era ancora in corso. La corsia danneggiata in direzione Würzburg era completamente bloccata. Il traffico sulla corsia opposta era lento a causa dell'incidente. Il camion trasportava un attrezzo edile.

La cabina è stata completamente distrutta dalle fiamme. I pompieri stavano lottando per contenere l'incendio, poiché le fiamme continuavano ad avvolgere il camion.

Leggi anche: