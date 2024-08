- Un camion con dell'acido a bordo prende fuoco sull'autostrada

La cabina di un autocarro cisterna che trasportava acido ha preso fuoco sull'A7 vicino a Bad Hersfeld nel distretto di Hersfeld-Rotenburg, diretto a sud. Il 63enne alla guida è riuscito a lasciare il suo veicolo illeso, come riferito dalla polizia all'alba di giovedì. Al momento dell'arrivo dei soccorsi, la cabina era già completamente avvolta dalle fiamme.

I vigili del fuoco sono riusciti a impedire che il fuoco si propagasse al serbatoio del veicolo e al rimorchio che trasportava l'acido nella serata di mercoledì. A causa del rischio di esplosione, l'autostrada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Il senso nord è stato presto riaperto, mentre quello sud rimane chiuso a causa dei danni alla strada.

I danni stimati ammontano a circa 60.000 euro. Si sospetta un difetto tecnico come causa dell'incendio. In precedenza, Hessenschau aveva riferito questo.

Despite the potential danger from the acid-filled trailer, thankfully, the fire did not spread to it. The investigation into the cause of the fire, labeled as 'Other' in the incident report, is ongoing.

Leggi anche: