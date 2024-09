- Un camion capovolto che trasportava container di acciaio ha avuto un incidente sulla A20 a causa di forti raffiche.

In venti turbolenti e strade bagnate, un operatore di trasporto ha perso il controllo del suo mezzo all'alba sull'A20 vicino a Laage (distretto di Rostock), causing il suo trattore e il rimorchio a finire in un fosso. Secondo le autorità, il carico era composto da travi metalliche. Il conducente ha riportato ferite lievi. I costi stimati per le riparazioni si aggirano intorno ai 100.000 euro. Sono state dichiarate chiusure stradali per il recupero del camion e del suo carico.

L'incidente ha causato notevoli disagi al traffico, poiché la strada ha dovuto essere chiusa per l'estrazione del veicolo ribaltato e il suo carico di travi metalliche. Nonostante le ferite lievi del conducente, numerosi incidenti sulle strade congestionate del percorso alternativo sono diventati una preoccupazione per i servizi di emergenza.

