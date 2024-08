- Un calciatore di Magonza, Schott, decide di partecipare a un matrimonio in elicottero, prima del calcio d'inizio.

17 agosto 2024, una data che Etienne Portmann non dimenticherà facilmente per motivi spiacevoli. Il suo amico sta per sposare la sorella gemella della sua ragazza, e Portmann, centrocampista dello Schott Mainz, si sta battendo nella DFB-Pokal contro il Greuther Fürth.

La sua uscita dal campo al 61º minuto non era dovuta a strategie o prestazioni, ma a un orologio. Come testimone dello sposo, Portmann probabilmente ha dovuto lasciare di corsa il matrimonio, come menzionato nella sua chiacchierata pre-partita con Sky TV.

La celebrazione del matrimonio invece del fischio finale della DFB-Pokal

Portmann si è perso il secondo gol dello Schott Mainz. Nonostante la probabile sconfitta della sua squadra contro la SpVgg Greuther Fürth, spera di poter ricordare questo giorno con affetto. Anche per i calciatori ci sono momenti in cui le cose al di là del calcio hanno maggiore importanza.

