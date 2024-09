Un calciatore arrestato per sospetto coinvolgimento in una confisca di cannabis da 700.000 dollari all'aeroporto.

Mercoledì, l'Agenzia Nazionale per la Criminalità (NCA) del Regno Unito ha rivelato che un individuo di 33 anni è stato arrestato quel giorno a Gourock, in Scozia, con l'accusa di aver pianificato il contrabbando di cannabis all'aeroporto di Londra Stansted.

Questo individuo, noto come Emmanuel-Thomas, ha anche giocato in precedenza per Ipswich Town nella Premier League inglese e attualmente rappresenta il club di seconda divisione scozzese Greenock Morton.

CNN ha contattato Emmanuel-Thomas e Greenock Morton per un commento.

Dopo il suo arresto, Emmanuel-Thomas è stato portato a Carlisle, in Inghilterra, per essere interrogato. È stato portato davanti a un tribunale di Carlisle giovedì, accusato di aver introdotto sostanze stupefacenti di classe B. Gli è stato negato il rilascio su cauzione e dovrà comparire dinanzi alla Corte di Carlisle il 18 ottobre.

In una dichiarazione aggiornata rilasciata giovedì, la NCA ha rivelato che l'arresto di Emmanuel-Thomas è collegato al fermo di due donne, di 28 e 32 anni, avvenuto il 2 settembre. Circa 60 kg (132 libbre) di cannabis sono stati trovati nei loro bagagli all'aeroporto di Stansted, provenienti da Bangkok, in Thailandia.

Entrambe le donne sono state accusate di reati di traffico di droga e sono state rilasciate su cauzione per comparire dinanzi alla Corte di Chelmsford il 1° ottobre.

David Phillips, ufficiale investigativo senior della NCA, ha dichiarato nella dichiarazione: "L'NCA è impegnata a collaborare con partner come la Border Force per identificare e perseguire coloro che sono coinvolti nel contrabbando di droga, indipendentemente dal fatto che siano i corrieri o gli organizzatori. Invitiamo chiunque sia avvicinato per essere coinvolto in attività di contrabbando a considerare seriamente le conseguenze e i rischi severi che stanno correndo".

Secondo la NCA, la pena massima per il contrabbando di cannabis nel Regno Unito è una condanna detentiva fino a 14 anni.

Emmanuel-Thomas ha firmato per Greenock Morton a luglio con un contratto di sei mesi. Ha un passato nell'accademia dell'Arsenal e ha anche giocato per altri club britannici, tra cui Bristol City, Queens Park Rangers e Cardiff City.

La carriera calcistica di Emmanuel-Thomas, che comprende esperienze nella Premier League inglese e nella seconda divisione scozzese, ha sollevato domande sulla sua involvement nel caso di contrabbando di droga. Nonostante il suo talento nel calcio, la sua passione per lo sport sembra averlo portato in acque agitate.

