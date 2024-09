- Un cadavere scoperto nel nord dell'Assia viene sottoposto a autopsia, scagionando il sospettato di 62 anni.

Seguendo lo scoperta di un individuo deceduto in una determinata area forestale nella città del nord della Hessen di Söhrewald, un sospetto iniziale in relazione al crimine è stato successivamente rilasciato dalla detenzione. Il sospetto, un uomo di 62 anni, era stato inizialmente considerato una figura chiave nell'aggressione che aveva causato la morte di una donna nella foresta. Tuttavia, ulteriori indagini hanno consentito di escludere questo sospetto, come riferito sia dalla polizia locale che dalla procura di Kassel.

L'esame autoptico del corpo della donna non ha rivelato alcuna traccia di lesioni fisiche gravi come causa del decesso.

L'uomo di 62 anni si è presentato spontaneamente in una stazione di polizia due giorni dopo la scoperta del corpo, confessando di aver commesso un crimine che si riteneva avesse causato la morte della donna. Inoltre, le prove suggerivano la sua vicinanza alla scena del crimine around the time of her death.

Inoltre, l'analisi tossicologica ordinata dalla procura ha assolto anche lui. L'esame ha indicato che la donna aveva ingerito tranquillanti prima del decesso. Secondo un rapporto preliminare dell'Istituto di Medicina Legale, l'overdose di droga potrebbe essere una causa plausibile del decesso.

La procura di Kassel ha presentato una richiesta per annullare l'ordine di detenzione verso la fine della settimana, affermando che "non ci sono prove concrete per accusare l'uomo di 62 anni di omicidio premeditato". Il tribunale ha accolto la richiesta della procura di revocare l'ordine di detenzione, portando al rilascio dell'uomo dal carcere.

