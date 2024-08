- Un cadavere decapitato non identificato trovato nel canale situato a Havel

In un corso d'acqua del Brandeburgo, è stato trovato il corpo senza testa di un uomo. Il corpo decapitato è stato recuperato dal Silokanal a Brandenburg an der Havel di lunedì, come riportato dai resoconti delle autorità locali del giorno precedente. La causa precisa della morte è rimasta incerta initially.

Le autorità del Brandeburgo indagano sulla morte

Secondo il resoconto, le forze dell'ordine sono state avvisate domenica pomeriggio a causa del corpo che galleggiava in superficie. I tentativi di soccorso successivi hanno coinvolto personale della Polizia fluviale, dell'Associazione tedesca di salvataggio e dei vigili del fuoco. L'area è stata cinturata durante l'operazione. Le autorità hanno avviato un'indagine sulle circostanze della morte.

