- Un britannico festeggia il 102° compleanno facendo un paracadute.

Un regalo di compleanno con il paracadute non è più straordinario, ma per una 102enne è stato un'esperienza mozzafiato - e Manette Baillie non si è tirata indietro. Originaria del Suffolk, nell'est dell'Inghilterra, questa anziana signora è diventata la più anziana skydiver del Regno Unito lanciandosi da circa 2.130 metri con un partner in tandem, come riportato dalla BBC.

"È stato un po' spaventoso", ha confessato la donna coraggiosa alla BBC dopo il salto. "Devo ammettere che avevo gli occhi stretti stretti". Con il suo balzo ad alta quota, Baillie vuole incoraggiare altri anziani. "Voglio solo che gli altri che si avvicinano agli 80 o 90 anni non gettino la spugna", ha detto.

Un giro in Ferrari a 100 anni

L'adrenalina non era una novità per Baillie durante gli anni d'oro. Per il suo 100° compleanno, ha fatto un giro in Ferrari sul circuito di Formula 1 di Silverstone, in Inghilterra.

Non sa da dove le sia venuto lo spirito avventuroso, ha detto la vivace pensionata. "Sono stata incredibilmente fortunata a rimanere in forma e in salute, quindi devo approfittarne al massimo", ha detto. Ha intenzione di godersi ogni minuto. "Altre persone sono limitate dall'artrite, e io no".

Nonostante la sua età, l'amore di Manette Baillie per le attività adrenaliniche non è diminuito negli anni. Ha continuato a spingere i limiti, diventando la più anziana skydiver del Regno Unito con un salto da un'altezza incredibile.

