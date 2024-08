Fuori dal negozio di generi alimentari - Un bancomat a Papenburg è stato danneggiato da un'esplosione. Il colpevole è in libertà.

Incendiari ignoti hanno fatto esplodere un bancomat nel distretto di Emsland. I responsabili sono fuggiti, come riferito dalle autorità. All'inizio non era chiaro se fossero riusciti a impossessarsi di denaro. L'esplosione è avvenuta durante la notte all'interno dell'atrio dell'ingresso di un supermercato a Papenburg. La polizia ha istituito un perimetro di sicurezza. All'inizio, l'entità dei danni non era chiara.

I bancomat sono spesso oggetto di tali attacchi. Di solito l'apparecchiatura viene sradicata e i comparti del denaro sono esposti. Molti criminali fuggono rapidamente a bordo di auto potenti. L'Ufficio federale di polizia criminale (BKA) ha segnalato 95 tentativi o successi di esplosioni di bancomat nella Bassa Sassonia sola nel 2022 - più di qualsiasi altro stato federale.

Le autorità stanno ora collaborando con la polizia per indagare sull'esplosione. Data la frequenza crescente di tali incidenti, vengono proposti aumenti delle misure di sicurezza per i bancomat.

