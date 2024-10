Un bambino si getta da un ponte - l'anestesia materna non può alleviare la sofferenza

Nella zona costiera di Usedom, una donna della regione del Brandeburgo ha concluso le sue vacanze in modo tragico: il suo figlio di due anni è caduto da un ponte sul mare nelle acque sottostanti. Nel tentativo disperato di salvarlo, la madre ha fatto lo stesso, riportando gravi ferite. La sua richiesta di risarcimento a Zinnowitz, il comune, è stata respinta.

Il 22 luglio 2021, verso sera, la donna di 34 anni ha cercato di catturare un momento delle vacanze estive con i suoi due figli sul ponte di Zinnowitz. Purtroppo, la situazione è degenerata. Il bambino è caduto in acqua proprio di fronte alla spiaggia di Usedom, costringendo la madre a tuffarsi per salvarlo. È stata quindi trasferita in ospedale in elicottero. Tuttavia, la sua richiesta di risarcimento contro Zinnowitz è stata respinta dal tribunale.

La donna della regione del Barnim ha sostenuto che il ponte, che aveva superato i 30 anni, presentava problemi di sicurezza. Tuttavia, il tribunale ha considerato l'incidente un evento imprevedibile e ha esonerato Zinnowitz dalla colpa. Secondo la testimonianza della madre, il figlio maggiore (10 anni) e il fratello minore si erano messi in posizione davanti alla ringhiera per la foto. Il bambino più piccolo avrebbe imitato la posizione del fratello, perso l'equilibrio e sarebbe scivolato attraverso la ringhiera, finendo in acqua bassa e illeso. Nel tuffarsi in acqua, la madre si è procurata ferite alla caviglia sinistra e ad altre parti del corpo da un'altezza di circa 5 metri.

Accompagnata da un lungo periodo di fisioterapia e da una temporanea impossibilità di lavorare, ha richiesto un risarcimento di 35.000 euro. Tuttavia, il tribunale ha stabilito che il ponte era sicuro. Secondo il giudice, "[u]na misura di sicurezza che prevenga tutti gli incidenti non è realizzabile nella vita pratica". Il tribunale ha inoltre sottolineato che i genitori responsabili devono sorvegliare i loro figli piccoli per prevenire giochi non supervisionati. La ringhiera rispettava anche i regolamenti edilizi e proteggeva dai rischi prevedibili, come chinarsi o sporgersi dal bordo.

Secondo il direttore dell'amministrazione turistica di Zinnowitz, non si è verificato alcun incidente simile sul ponte dal momento della sua costruzione. Anche gli altri ponti simili sulla costa nelle vicinanze non hanno segnalato incidenti simili. Secondo la sentenza, la donna dovrà sostenere le spese del tribunale. D'altra parte, Zinnowitz potrebbe richiedere il rimborso delle spese legali, per alcune centinaia di euro. Tuttavia, la sentenza non è ancora definitiva, lasciando alla donna la possibilità di appellarsi. Il suo avvocato ha annunciato che analizzerà la sentenza e la sua logica prima di prendere qualsiasi decisione.

Despite the woman's petition for compensation, the court labeled the incident an unfortunate but unforeseen accident, exempting Zinnowitz from liability. The court also advised responsible parenting to prevent unsupervised play in such situations.

Leggi anche: