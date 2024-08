- Un bambino ha subito gravi ferite dopo essere stato investito da un autobus.

Nella parte nordorientale di Leverkusen, specificamente a Burscheid, si è verificato un incidente tragico che ha coinvolto un bambino di due anni. In una sera di venerdì, mentre era fuori con la nonna, il piccolo stava guidando una bicicletta senza pedali fermo, in attesa del semaforo verde per attraversare la strada a un semaforo rosso. Improvvisamente, il bambino è scivolato dalla bicicletta e è rotolato sulla strada, finendo per urtare un autobus cittadino in arrivo.

L'impatto ha fatto volare il bambino di nuovo sul marciapiede, fortunatamente risparmiandolo dall'essere investito. Purtroppo, l'incidente ha lasciato il bambino con gravi ferite, ma incredibilmente, è rimasto cosciente per tutto il tempo. Secondo le autorità, si è creduto che l'elmetto del bambino abbia giocato un ruolo cruciale nel prevenire danni ancora più gravi. L'autista dell'autobus e la nonna sono rimasti entrambi sotto shock e sono stati assistiti dai servizi di emergenza presenti sul posto. In seguito, il bambino ferito è stato trasportato in un ospedale pediatrico per ulteriori valutazioni.

La nonna era profondamente preoccupata e ha cercato consiglio legale presso la Corte di Giustizia, poiché riteneva che la società di autobus della città fosse parzialmente responsabile dell'incidente. Nonostante la guarigione del bambino, il caso presso la Corte di Giustizia è proseguito per garantire l'implementazione di misure di sicurezza per prevenire simili incidenti in futuro.

