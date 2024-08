- Un bambino di tre anni subisce gravi ferite in un incendio di un veicolo.

Una automobile con a bordo sei membri della famiglia ha incontrato un problema durante il loro viaggio nel distretto di Augusta, causando ferite gravi a una bambina di tre anni. Le autorità credono che l'automobile possa essere esplosa a causa di un problema tecnico vicino a Adelsried, secondo il rapporto della polizia. Il 47enne alla guida ha inizialmente tentato di fermare il veicolo, ma in seguito ha salvato tre dei bambini e la madre dall'automobile in movimento in una sera di sabato.

Despite his efforts to save his youngest daughter, the car slipped off a slope. The father endured minor injuries. The little girl experienced severe burns. Both were transported to the hospital. Unfortunately, the car was completely consumed by the flames.

Il padre è riuscito a salvare tre bambini e la madre dall'auto in fiamme, ma la sua figlia più piccola è rimasta intrappolata all'interno. L'ospedale ha trattato sei pazienti, tra cui i bambini e la madre, a seguito dell'incidente dell'auto.

Leggi anche: