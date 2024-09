- Un bambino di sette anni muore tragicamente in acqua in una piscina

A un lago di Bensheim, nel land di Hesse, un ragazzo di sette anni è tragicamente annegato. È stato segnalato disperso una sera di domenica, scatenando una ricerca intensa da parte dei servizi di emergenza che è durata per ore. Alla fine, il suo corpo senza vita è stato ritrovato.

La causa dell'annegamento ancora da identificare

Le indagini sull'incidente sono in corso e le autorità invitano chiunque abbia informazioni rilevanti a farsi avanti. La famiglia del defunto ha ricevuto l'assistenza di una squadra di crisi e di un imam. La scena è stata gestita dal THW Bensheim, dai vigili del fuoco di Bensheim, dalla DLRG di Bensheim, Heppenheim e Lampertheim. Hanno utilizzato otto subacquei, unità cinofile addestrate per la ricerca in acqua, una barca sonar e un elicottero nella loro ricerca.

Questo lago naturale, con una spiaggia sabbiosa di 300 metri e un ampio prato per prendere il sole, è noto come una popolare meta estiva per i locali e i visitatori. Con una superficie di circa sette ettari, la superficie del lago è ricoperta di verde lussureggiante e raggiunge una profondità massima di 17 metri.

Le squadre DLRG di Bensheim, Heppenheim e Lampertheim si sono unite allo sforzo di soccorso al lago. Nonostante le loro ampie risorse, tra cui otto subacquei, unità cinofile, una barca sonar e un elicottero, ci sono volute ore per trovare il corpo del ragazzo.

