Un bambino di sei anni è annegato in un lago vicino Aachen.

Una gita in famiglia a un lago a Eschweiler, vicino ad Aquisgrana, finisce tragicamente per una famiglia: il bambino di sei anni viene perso di vista per un breve momento e viene segnalato come disperso alla polizia. Quando il bambino viene trovato, è troppo tardi per qualsiasi aiuto.

Un bambino di sei anni è stato trovato morto nel lago di Blausteinsee a Eschweiler, vicino ad Aquisgrana, lunedì sera intorno alle 19. Secondo un portavoce della polizia, la famiglia aveva perso di vista il bambino sul bordo del lago e aveva segnalato la sua scomparsa. È stata avviata una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto i vigili del fuoco, la Croce Rossa Tedesca, l'Agenzia Tecnica di Soccorso e un elicottero della polizia per trovare il bambino.

Le indagini preliminari suggeriscono che i genitori avevano perso di vista il loro figlio sul bordo del lago. Intorno alle 19, hanno dato l'allarme quando non sono riusciti a trovare il loro figlio. Hanno chiamato i servizi di emergenza e hanno segnalato il loro figlio come disperso. Poiché non era chiaro se il bambino fosse entrato in acqua o fosse corso nel bosco circostante, è stata avviata un'ampia operazione di ricerca.

Il "Aachener Zeitung" ha riferito che il bambino aveva solo intenzione di lavarsi le mani nell'acqua. La polizia sta ora cercando di determinare cosa sia successo al bambino dopo che si è lavato le mani e come sia finito in acqua.

Quando il bambino è stato finalmente trovato, sono stati effettuati tentativi di rianimazione, ma senza successo, ha detto il portavoce della polizia. La polizia ha avviato un'indagine sulla causa del decesso. I genitori, sotto shock, hanno ricevuto il supporto dei cappellani di emergenza.

