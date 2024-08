- Un bambino di due anni tragicamente gettato nel Lenne, in circostanze critiche.

In un tardo pomeriggio di martedì, un bambino di soli due anni è caduto nel fiume Lenne. L'incidente è avvenuto in un'area per barbecue a Werdohl, nel distretto di Märkischer Kreis, dove il piccolo stava trascorrendo del tempo con i suoi cari. Il bambino è stato prontamente recuperato dall'acqua dai familiari, ma ha avuto bisogno di manovre di rianimazione. Un elicottero medico è stato chiamato per trasferire il bambino in un ospedale. Il giorno successivo, il suo stato di salute rimaneva incerto, come comunicato da un rappresentante della polizia.

