- Un bambino cade da tre piani.

Bambino di appena sei anni cade dal terzo piano di un edificio a Lurup, quartiere di Amburgo. Incredibilmente, il piccolo se la cava con solo qualche graffio. Come dichiarato da un portavoce dei vigili del fuoco, le ferite sono superficiali. Tuttavia, i medici hanno optato per trasportarlo in ospedale in ambulanza, adottando precauzioni per escludere eventuali lesioni interne. I piani iniziali per l'utilizzo di un elicottero di soccorso sono stati abbandonati dalle autorità. Secondo il "Hamburger Morgenpost", il bambino sarebbe caduto da circa 15 metri (circa 49 piedi) dal balcone dell'edificio, ma le cause del suo incidente non sono state ancora rivelate.

Il rappresentante dei vigili del fuoco ha augurato al bambino buona fortuna per il suo viaggio in ospedale, sperando in una pronta guarigione. All'arrivo in ospedale, il team medico ha espresso la speranza per una rapida e senza intoppi guarigione del piccolo.

