Un bacio sensuale, capovolto: l'artista trasforma fotografie ritrovate in nuove immagini inquietanti

Le immagini formali in studio e le cartoline con cui Koike lavora sono spesso caratterizzate da ritratti romantici e patinati di coppie anonime. In una di queste cartoline, che Koike ha scoperto durante una residenza d'artista a Napoli, una donna sdraiata con i capelli con le onde a dita degli anni Venti guarda amorosamente il suo partner maschile, che si sta avvicinando per un bacio. Con le loro labbra congelate a pochi centimetri l'una dall'altra, Koike ha tagliato un singolo pannello che si estende da una bocca all'altra e l'ha capovolto, in modo che la bocca di lei, sensuale e separata, diventi un sorriso imbranato sul volto di lui. Al contrario, le labbra sottili di lui, che prima erano rivolte verso il basso, diventano il sorriso piccolo e consapevole di lei, cambiando apparentemente le dinamiche di potere della loro relazione.

Koike ha intitolato la nuova opera "Say Cheese", spiegando alla CNN che voleva semplicemente dare leggerezza a queste "espressioni serie".

"Say Cheese", del 2020. "Little by Little", del 2023.

Ma l'aggiustamento dell'immagine è ingannevolmente semplice e nasconde un processo intricato, durato settimane, che ha coinvolto Koike nell'esecuzione di oltre 100 variazioni su copie della fotografia prima di scegliere la direzione finale.

"Ho una sola possibilità di tagliare la foto originale. Quindi, prima di tagliare, faccio sempre moltissime prove", ha spiegato. "Tutto deve essere perfetto. A volte si tratta di (tagliare) solo una battuta, ma per me è molto emozionante".

In altre versioni di prova di "Say Cheese", Koike ha cambiato i volti o le parti del corpo della coppia, ma alla fine ha ridotto i suoi tagli a quel singolo, piccolo dettaglio, un processo che ha dimostrato in un popolare video su Instagram. Rose Shoshana e Jaushua Rombaoa, che gestiscono la Rosegallery di Santa Monica, in California - che attualmente espone una selezione delle opere di Koike nella mostra collettiva "Fragmented Lucidity" - hanno dichiarato alla CNN che Koike eccelle nello spostare le percezioni attraverso le sue modifiche.

"Prende l'immagine stilizzata e prototipica del romanticismo e della passione, la spoglia della sua romanticizzazione e del suo sentimentalismo e la sovverte in un gioco scherzoso e stravagante sulla connessione umana", hanno scritto via e-mail. "Il mondo di Kensuke è simile, ma adiacente, al nostro. È inaspettato e vivace, confondendo i confini tra realtà e immaginazione".

Quando lavora ripetutamente su un'immagine, Koike dice che si ritrova a creare storie sulla vita delle persone ritratte, anche se mantiene queste riflessioni private. Ne fa tesoro: le foto di persone sconosciute spesso non sono ambite dai collezionisti di immagini d'epoca e la loro identità si perde nelle vendite immobiliari e nelle rivendite. Non vuole che le fotografie "scompaiano", ha spiegato, quindi dà loro un'altra vita nel suo studio.

Dopo aver frequentato molti degli stessi negozi dell'usato per un periodo di alcuni mesi, i proprietari hanno scoperto l'interesse di Koike e hanno iniziato a contattarlo per offrirgli le loro collezioni di immagini vintage, ha aggiunto. Sebbene lavori solo con circa 10 fotografie all'anno, ora ne ha circa 50.000 in suo possesso. Ride di quante ne ha accumulate.

"Non potrei mai dire di no", ha detto.

Fonte: edition.cnn.com