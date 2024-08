- Un avvocato delle vittime offre aiuto dopo l'incidente in albergo.

Il commissario per le vittime del governo statale offre aiuto alle persone colpite dal crollo dell'hotel nella città del Mosella di Kröv. "I miei pensieri sono con le vittime, le loro famiglie e i loro cari", ha detto Detlef Placzek a Magonza, esprimendo shock per la tragedia. "Nessuno dovrebbe sentirsi solo in una situazione così eccezionale".

Le persone colpite possono ricevere supporto psicosociale quotidianamente dalle 8 alle 20 tramite il numero verde gratuito 0800 0010218. Ci saranno terapeuti esperti disponibili al telefono.

"Inoltre, potete contattare direttamente me e il mio team", ha detto Placzek. I contatti del commissario per le vittime: Telefono: +49 6131 967-100 e Email: [email protected]

