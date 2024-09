- Un avventuriero inglese morì durante una tempesta a Maiorca.

Una tempesta violenta ha causato la morte di un escursionista britannico a Maiorca. Il corpo di un uomo di 32 anni è stato trovato nelle vicinanze della gorge del Torrent de Pareis, nel nord dell'isola spagnola, come annunciato dalla unità di polizia della Guardia Civil. Era tra un gruppo di dodici escursionisti, tra cui un tedesco, un francese, altri britannici e spagnoli, che sono stati sorpresi dalle acque torrentizie del giorno precedente. Un'escursionista britannica, anch'essa donna, è attualmente dispersa e oggetto di ricerche.

Dieci persone sono state salvate con successo in elicottero e con una corda poco prima del tramonto di martedì. Erano rimaste intrappolate dalle acque in aumento e, a quanto si dice, erano "senza vestiti caldi e completamente fradici". Le loro vite sono state miracolosamente risparmiate.

Un'escursione mozzafiato ma pericolosa

Il quasi 3 chilometri lungo Torrent de Pareis, con una differenza di altezza di 180 metri, si trova nella catena montuosa della Serra de Tramuntana, una regione escursionistica famosa che include la vetta più alta di Maiorca, il Puig Major (1445 metri). Le pareti di questa gorge raggiungono un'altezza massima di 200 metri in alcuni punti. Il percorso attraverso il torrent è considerato uno dei più spettacolari delle Isole Baleari, ma è anche impegnativo. Si consiglia vivamente di non sottovalutare la salita o la discesa su rocce giganti.

L'ondata di maltempo con forti piogge e temporali ha causato ritardi fino a due ore all'aeroporto di Palma di martedì. Ci sono state diverse inondazioni e alcune strade sono state temporaneamente chiuse. Nonostante fosse una breve ma intensa tempesta, accompagnata da forti raffiche di vento, sono caduti 90 litri di pioggia per metro quadrato in un breve lasso di tempo.

Allerta arancione per mercoledì

Mercoledì le condizioni meteorologiche erano previste peggiorare. Il servizio meteorologico Aemet ha emesso il secondo livello di allerta, arancione, per tutte le Isole Baleari (e anche per grandi parti della costa mediterranea spagnola) fino alle 18:00 - cosa non uncommon. Tra le altre cose, erano previsti raffiche di tempesta con velocità del vento superiori a 120 chilometri orari. Tuttavia, al mattino, il sole splendeva su Maiorca e quasi tutta la regione mediterranea spagnola non ha registrato ritardi di volo. Non sono previsti avvisi per giovedì.

