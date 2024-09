- Un aviatore ubriaco provoca disturbi e rumore nell'aereo, portando all'arresto.

Sull'isolana meta di vacanza di Kos, un viaggiatore britannico è finito in una cella di detenzione dell'aeroporto di Monaco. Il 36enne ha scatenato il caos a bordo dell'aereo dopo che l'equipaggio di volo ha rifiutato la sua richiesta di ulteriori birre, costringendo un atterraggio imprevisto.

Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha inseguito il personale di volo lungo il corridoio dell'aereo, ripetutamente chiedendo alcol. In seguito, ha schiaffeggiato una delle donne sulla nuca con la mano nuda e ha lanciato il suo cappello contro un'altra. Dopo che le donne hanno allertato il pilota tramite il telefono di bordo, l'uomo è stato accusato di aver strappato il dispositivo dal suo supporto. Altri passeggeri sono intervenuti.

Quando l'uomo si è rifiutato di scendere dall'aereo all'aeroporto di Monaco, gli ufficiali sono stati costretti a scortarlo fuori e a trattenerlo in una cella di detenzione, dove ha continuato a resistere.

L'uomo ora è accusato di aggressione, danneggiamento di proprietà e ostacolo alla giustizia. Un poliziotto e un assistente di volo hanno riportato lievi ferite durante l'incidente. Dopo aver riacquistato la sobrietà, l'uomo è stato rilasciato.

