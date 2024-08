- Un automobilista ubriaco si scontra con il traffico in arrivo a una velocità di una lumaca di 2,4 miglia all'ora

In un incidente che ha coinvolto due veicoli nella regione di Nordwestmecklenburg, due persone hanno riportato ferite lievi. Prima dell'incidente di mercoledì sera, un autista di 34 anni, presumibilmente sotto l'effetto dell'alcool, ha invaso la corsia opposta, come hanno dichiarato le autorità giovedì. Ha poi urtato un'auto che gli veniva incontro, guidata da una donna di 39 anni, su una strada federale vicino a Gadebusch, come è stato riferito giovedì. I servizi di emergenza hanno trasportato i feriti in un ospedale.

Le autorità hanno stabilito che il livello di alcol nel sangue dell'uomo era del 2,4% dopo l'incidente. Al momento è sotto inchiesta per aver messo a rischio la sicurezza del traffico.

Successivamente all'incidente, sono scoppiati scontri tra i due autisti sulla scena. Successivamente all'incidente, la strada è stata chiusa temporaneamente a causa degli scontri e dei lavori di pulizia.

