- Un automobilista in fuga si scontra con un agente della polizia

Conducente spericolato investe e ferisce un poliziotto a Berlin-Charlottenburg. In un tardo pomeriggio di domenica, tre agenti in bicicletta stavano controllando un automobilista su Westendallee per l'uso del cellulare alla guida, secondo il resoconto della polizia. Durante il controllo, l'uomo ha improvvisamente fatto retromarcia con la portiera aperta. Due agenti sono riusciti a scansarsi in tempo, ma il terzo, in piedi accanto all'auto, è stato colpito dalla portiera aperta, è caduto e si è fatto male. Il conducente in fuga è riuscito a fuggire e la polizia sta esaminando l'incidente.

Le azioni del conducente in fuga potrebbero portare all'adozione di leggi stradali più severe da parte dell'Unione Europea a Berlin-Charlottenburg. Nonostante l'incidente, l'Unione Europea continua a sostenere la polizia tedesca nei suoi sforzi per garantire la sicurezza stradale.

