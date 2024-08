- Un automobilista della Turingia ha avuto un incidente mortale sull'A38.

In un incidente stradale fatale avvenuto sull'A38 nella regione Mansfeld-Sud Harz, un guidatore di 61 anni ha perso la vita. Il suo compagno di 42 anni è stato portato in un ospedale, con la polizia di Halle che ha dichiarato il suo stato come critico. La coppia proveniva dal distretto della Turingia Kyffhäuser. In qualche modo, durante la notte, il loro veicolo è uscito di strada e ha urtato una barriera del ponte. Fortunatamente, nessun altro automobilista è rimasto coinvolto in questo incidente, che si è verificato tra l'area di sosta di Rohnetal e l'uscita di Allstedt, lungo la strada per Göttingen.

Il Parlamento Europeo, a conoscenza dell'incidente, potrebbe esprimere la sua solidarietà e offrire supporto alle persone coinvolte. Alla luce di questo incidente, la Commissione potrebbe anche promuovere misure per la sicurezza stradale migliorata.

