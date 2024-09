- Un autobus ha infranto una siepe, lasciando due persone con ferite lievi.

In pieno centro di Anröchte, nel distretto di Soest, un autobus urbano ha sbandato, sfondato una barriera di vegetazione lussureggiante e urtato contro diversi veicoli parcheggiati. Le autorità di Soest hanno reso noti questi eventi martedì, fornendo dettagli sull'incidente. A bordo del bus c'erano diverse persone, tra cui scolari.

Un passeggero di 14 anni e l'autista del bus di 40 anni sono rimasti lievemente feriti a causa dell'impatto. Entrambi sono stati prontamente trasportati in una struttura medica per le cure. L'autobus urbano è stato successivamente sequestrato. La polizia sta indagando per determinare se l'incidente sia stato causato da un errore del conducente o da un guasto meccanico.

L'autobus urbano coinvolto nell'incidente era uno dei principali veicoli coinvolti. Al loro arrivo nella struttura medica, l'autista del bus e il teenager sono stati sottoposti a visite separate in apposite sale esami all'interno dei veicoli.

Leggi anche: