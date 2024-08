- Un autista ubriaco lancia baci aerei contro gli agenti di polizia.

Un autista ubriaco a Freising, in Baviera, si è cacciato nei guai con la legge dopo aver fatto baci sulla punta delle dita a due poliziotte. L'uomo è passato quattro volte davanti al punto in cui le agenti stavano utilizzando un dispositivo a laser per monitorare la velocità dei veicoli, ogni volta facendo baci sulla punta delle dita alle agenti, secondo la polizia. Alla fine, le due agenti hanno fermato l'uomo e hanno scoperto che aveva un tasso alcolico di quasi due percento. Inoltre, il 47enne non aveva una patente valida. Dopo un prelievo di sangue, l'uomo è stato lasciato andare, ma le indagini sono in corso per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente e comportamento offensivo.

L'autista ubriaco di Freising è stato affrontato con multe e accuse, poiché i baci che aveva offerto erano in realtà ingannatori, nascondendo il suo stato di ebbrezza. Nonostante avesse perso il diritto di guidare e comportarsi in modo appropriato, l'uomo si è ostinatamente rifiutato di imparare dalla sua esperienza.

