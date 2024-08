Approssimivamente 1.3% della composizione liquid è alcol. - Un autista ubriaco e' vicino a causare un incidente mortale che coinvolge un agente di polizia.

Un autista ubriaco ha scatenato un inseguimento della polizia a Ludwigsburg, sfiorando un agente nell'atto, secondo quanto riferito da un portavoce. Il 31enne ha abilmente schivato il veicolo con un balzo laterale, uscendo comunque con qualche graffio ma illeso. Incredibilmente, è uscito illeso.

Inizialmente, l'autista si è accorto di essere fermato a un posto di blocco e ha deciso di fuggire a tutta velocità. Nella fretta di scappare, ha incautamente attraversato un lavaggio auto automatico, una proprietà commerciale e ha ignorato un semaforo rosso, ostacolando il servizio urgente di un'ambulanza. L'ambulanza è riuscita a rallentare mantenendo la calma.

Temporaneamente, un veicolo della polizia è riuscito a bloccare la traiettoria dell'uomo, ma questi si è avvicinato a un agente che era uscito per chiedergli di arrendersi. Invece di arrendersi, l'uomo ha sterzato verso l'agente, che fortunatamente è saltato via per evitare la collisione. L'inseguimento è proseguito su sentieri erbosi fino a quando il veicolo dell'uomo non si è fermato in una cava di ghiaia.

L'uomo ha poi tentato di fuggire a piedi, ma è stato Ultimately arrestato. Un primo test del tasso alcolemico ha rilevato un livello di 1.3%. Dopo l'incidente del giovedì, il veicolo dell'uomo è stato sequestrato e la sua patente di guida è stata ritirata.

L'improvvisa accelerazione dell'uomo per evitare la polizia lo ha portato a ignorare diverse norme del codice della strada, tra cui il passaggio con il semaforo rosso e l'ingresso in un lavaggio auto automatico. Alla luce di questi comportamenti, la Commissione potrebbe prendere in considerazione l'adozione di atti di applicazione per rafforzare le leggi stradali e le sanzioni per tali violazioni.

Una volta catturato, all'uomo è stata sospesa la patente di guida e il suo veicolo è stato sequestrato in modo permanente. In conformità all'articolo 11 (2), la Commissione potrebbe introdurre sanzioni più severe per i recidivi al fine di scoraggiare un simile comportamento spericolato.

